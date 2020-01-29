"Лежит бездыханная": эксперт о состоянии онкобольной Заворотнюк

Летом 2019 года стало известно, что Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью. По некоторым данным, речь идет о раке головного мозга. Музыкальный критик Сергей Соседов, знакомый с артисткой, рассказал о ее самочувствии.

Эксперт в области отечественной эстрадной музыки Сергей Соседов признался, что давно не видел Анастасию Заворотнюк, но все же имеет представление о том, как она себя чувствует. "Говорят, что она еще в очень плохом состоянии. В сознании. Ситуация стабильно тяжелая, но пока она жива, слава Богу. Быть может, есть какая-то надежда", – сообщил критик.

Близкие звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" не рассказывают, что происходит с актрисой. Соседов поддержал их в этом решении. "Есть вещи частного порядка, которые являются тайной личности. А что показывать, чем хвастать? Тем, что человек тяжело болен? Люди знают, что ей плохо, но зачем это муссировать? От того, что об этом будут говорить, ей не станет лучше. Я целиком и полностью на стороне родственников, которые закрывают информацию. О чем говорить, если человеку плохо, если она лежит бездыханная..." – пояснил Сергей.

По его словам, многие сравнивают положение Анастасии Заворотнюк с историей певицы Жанны Фриске, скончавшейся летом 2015 года. "У Фриске была другая ситуация. Там все было быстро: болезнь проходила скоротечно, динамика очень мощная. А в случае Заворотнюк будто все стабилизировалось, все находится в стагнации, на точке замерзания. Стабильно тяжелое состояние. Но, если сравнивать с тем, что было, стало лучше. Я знаю, что было совсем плохо", – сообщил музыкальный эксперт.

Соседов напомнил о роли генетики. "Это первая причина всех болезней. Вторая причина – образ жизни и среда обитания. В таком мегаполисе, как Москва, люди более слабые, чем в деревне", – указал специалист.

Когда речь зашла о работе, Сергей Соседов выразил мнение, что Анастасия Заворотнюк не до конца реализовала себя. "Мы знакомы с Настей. Она произвела на меня хорошее впечатление: очень открытая, простая... Режиссеры, которые снимали ее в сериалах, мне рассказывали, что она очень одаренная. Но ей предлагали простые роли, где играть особенно нечего. Настя очень здорово танцует, она характерная, одаренная. "Няня" – это только верхушка! Заворотнюк гораздо глубже и мощнее, у нее очень хороший инструментарий актерских средств, но ей не давали играть!" – цитирует музыкального критика "Собеседник".