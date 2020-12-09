Известного российского певца обвинили в избиении: Спасибо за синяки

Исполнительница Alizade опубликовала в "Инстаграм" фотографии, на которых можно разглядеть гематомы на теле. Девушка отметила аккаунт Мальбэка, намекая, что именно он причастен к побоям. "Спасибо за синяки", – написала она.
По ее мнению, мужчины не должны применять физическую силу против женщин, поскольку представительницы прекрасного пола не заслуживают такого отношения. Alizade призвала других девушек, которые столкнулись с насилием, говорить о подобных инцидентах публично, чтобы проблема перестала существовать.
Два года назад на Мальбэка жаловалась Сюзанна. Во время совместного выступления певица взяла микрофон и рассказала всему залу, что Роман ее бьет, поэтому разводится с ним. Отношение Варнина к девушке могли видеть поклонники. Певец несколько раз толкал Сюзанну на сцене.
Мальбэк и Сюзанна расстались после четырех лет брака, несмотря на рождение дочери Евангелины-Софии. Недавно певец закрутил новый роман. Его видели в ресторане. Там он проводил время в компании некой брюнетки, которая очень похожа на бывшую возлюбленную артиста.
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