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Шоу-бизнес
Известного российского певца обвинили в избиении: Спасибо за синяки

Известного российского певца обвинили в избиении: Спасибо за синяки

Фото: instagram.com/asyaalizaude/
Певца Романа Варнина (Мальбэк) снова обвинили в избиении. Ранее о рукоприкладстве артиста рассказывала его экс-супруга Сюзанна Абдулла.
прочитано 1046 раз

Исполнительница Alizade опубликовала в "Инстаграм" фотографии, на которых можно разглядеть гематомы на теле. Девушка отметила аккаунт Мальбэка, намекая, что именно он причастен к побоям. "Спасибо за синяки", – написала она.

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По ее мнению, мужчины не должны применять физическую силу против женщин, поскольку представительницы прекрасного пола не заслуживают такого отношения. Alizade призвала других девушек, которые столкнулись с насилием, говорить о подобных инцидентах публично, чтобы проблема перестала существовать.

Два года назад на Мальбэка жаловалась Сюзанна. Во время совместного выступления певица взяла микрофон и рассказала всему залу, что Роман ее бьет, поэтому разводится с ним. Отношение Варнина к девушке могли видеть поклонники. Певец несколько раз толкал Сюзанну на сцене.

Мальбэк и Сюзанна расстались после четырех лет брака, несмотря на рождение дочери Евангелины-Софии. Недавно певец закрутил новый роман. Его видели в ресторане. Там он проводил время в компании некой брюнетки, которая очень похожа на бывшую возлюбленную артиста.

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Автор: 9 декабря 2020, 22:05 Источник: Instagram

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
кто такие???? известный???????? кому??????????
1

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