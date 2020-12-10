"Ты ничтожество": покрывавшая рэпера Серегу сестра рассказала о страшных надругательствах брата

Сестра рэпера обвинила его в насилии и поделилась ужасающими воспоминаниями о том, как исполнитель издевался над ней. Алена опубликовала длинный пост на своей странице в "Инстаграм" и сообщила, что если бы его бывшая жена не сказала правду об абьюзе, то она бы тоже не решилась.
"Я помню, как старший брат душил меня, называя плаксой и нытиком, когда я просто просила его купить поесть, будучи танцором в его группе. Сколько еще унизительных, пронизанных сексизмом и отвращением фраз я услышу", – высказалась она. Сестра Сереги упомянула, что все эти годы покрывала артиста и продолжила бы молчать, если бы "этот человек", которого, по ее словам, Алена братом не считает, "не отнял детей у их мамы".
Серега внушал сестре, что она – "ничтожество", и именно эти слова являются одним из первых детских воспоминаний сестры исполнителя. Она утверждается, что до сих пор прорабатывает эти травмы со своим терапевтом. Алена написала, что много лет мчалась к брату по первому зову, а в ответ всегда слышала, что ей нужно что-то сделать с ее жизнью.
Также сестра рэпера поддержала его бывшую жену Полину, сообщив, что та всегда была ей как сестра, и она ее искренне любит. "Уверена, что Сергей Пархоменко получит по заслугам", – написала она.
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