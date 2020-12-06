"Жизнь перевернулась": Тодоренко рассказала о потрясающем приключении

Супруга Влада Топалова часто рассказывает поклонникам о семье и своих чувствах. Недавно Регина Тодоренко сообщила о том, что рождение сына стало для нее лучшим приключением в жизни.

В результате романтических отношений у Регины Тодоренко и Влада Топалова появился сын Михаил. 6 декабря 2020 года малышу исполнилось два года. В честь дня рождения ребенка звезда шоу "Орел и решка" посвятила наследнику эмоциональный текст в инстаграм-канале. Регина Тодоренко призналась, что ее представление о жизни кардинально поменялось с появлением Михаила в ее звездной семье. Несмотря на то, что до беременности ей приходилось бывать в самых разных уголках мира, рождение ребенка будто бы открыло ей всю вселенную.

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"Моя жизнь перевернулась с ног на голову, хотя мне казалось, что круче быть не может", – написала знаменитость. Она заявила, что для полного ощущения целостности ей и Владу Топалову как раз не хватало ребенка, поэтому рождение наследника позволило ей иначе воспринимать семью.

Регина Тодоренко поблагодарила супруга за то, что они зачали такого замечательно сына. "Показал Регине-путешественнице самое лучшее приключение в мире!", – высказалась телеведущая о муже. Она в очередной раз призналась Владу Топалову в любви и разместила в инстаграм-канале семейный снимок со свадьбы. Подписчики поздравили Регину Тодоренко с днем рождения сына, оставили для нее много добрых пожеланий и теплых слов.