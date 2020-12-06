Лучший актер десятилетия: между Хабенским и Петровым разразилась нешуточная борьба

По мнению ярых фанатов киноиндустрии, оба актера достойны первого места. Однако мужчины поспорили бы с мнением поклонников. За них проголосовало около 10% пользователей. Авторы рейтинга подметили, что прекрасная половина охотнее называла имя звезды сериала "Метод".
Похоже, что Константин Хабенский привлек внимание женщин не только гениальной ролью, но и открытой благотворительной деятельностью. Сильная половина все же отдала предпочтение главному актеру байопика "Стрельцов". Следом за ними идут Сергей Безруков и Данила Козловский, набравшие по 7% зрительских голосов.
Стоит отметить, что выбрать фавориток среди актрис оказалось намного проще. К единому мнению пришли как молодые парни, так и девушки. С большим отрывом золото взяла Светлана Ходченкова. Видимо, в этом году ее карьера приобрела новые обороты. Она не только снялась в отечественных кинокартинах, но и в Голливуде засветилась.
У Светланы уже 13%, в отличие от других российских актрис. Социологи сообщили, что больше внимания Ходченковой уделили именно женщины – 18%, в то время как лишь 8% мужчин вспомнили ее имя. На втором месте расположились сразу три номинантки – Екатерина Климова, Елизавета Боярская и Чулпан Хаматова. Артистки набрали по 3-4%.
И о зарубежных звездах зрители не забыли. В большей степени мелькали Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп и Роберт Дауни-младший. Брэд Питт и Джеки Чан утратили былую славу и спустились сразу же на несколько позиций. Несмотря на провальный рейтинг бывшего мужа, Анджелина Джоли все еще пользуется успехом среди российских поклонников – 14%.
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