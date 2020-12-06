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Лучший актер десятилетия: между Хабенским и Петровым разразилась нешуточная борьба

Лучший актер десятилетия: между Хабенским и Петровым разразилась нешуточная борьба

Константин Хабенский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Социологи решили подвести итог 2020 года и определить, кто же из артистов привнес больший вклад в развитие российского кинематографа. Лидирующие позиции заняли Александр Петров и Константин Хабенский.
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По мнению ярых фанатов киноиндустрии, оба актера достойны первого места. Однако мужчины поспорили бы с мнением поклонников. За них проголосовало около 10% пользователей. Авторы рейтинга подметили, что прекрасная половина охотнее называла имя звезды сериала "Метод".

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Похоже, что Константин Хабенский привлек внимание женщин не только гениальной ролью, но и открытой благотворительной деятельностью. Сильная половина все же отдала предпочтение главному актеру байопика "Стрельцов". Следом за ними идут Сергей Безруков и Данила Козловский, набравшие по 7% зрительских голосов.

Стоит отметить, что выбрать фавориток среди актрис оказалось намного проще. К единому мнению пришли как молодые парни, так и девушки. С большим отрывом золото взяла Светлана Ходченкова. Видимо, в этом году ее карьера приобрела новые обороты. Она не только снялась в отечественных кинокартинах, но и в Голливуде засветилась.

У Светланы уже 13%, в отличие от других российских актрис. Социологи сообщили, что больше внимания Ходченковой уделили именно женщины – 18%, в то время как лишь 8% мужчин вспомнили ее имя. На втором месте расположились сразу три номинантки – Екатерина Климова, Елизавета Боярская и Чулпан Хаматова. Артистки набрали по 3-4%.

И о зарубежных звездах зрители не забыли. В большей степени мелькали Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп и Роберт Дауни-младший. Брэд Питт и Джеки Чан утратили былую славу и спустились сразу же на несколько позиций. Несмотря на провальный рейтинг бывшего мужа, Анджелина Джоли все еще пользуется успехом среди российских поклонников – 14%.

Автор: 6 декабря 2020, 13:57 Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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Хабенский удивил новым имиджем

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