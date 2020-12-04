Дроздов обратился за медицинской помощью: он в группе риска

Недавно у легендарного Николая Дроздова заподозрили Covid-19. У ведущего поднялась температура, появился сильный кашель и насморк. После осмотра пациента врачи стали настаивать на госпитализации, но покидать дом он отказался. Дроздов рассказал, что находится на строгой самоизоляции и принимает противовирусные препараты, а в "Коммунарку" ехать был совершенно не настроен, несмотря на то, что она находится недалеко.

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