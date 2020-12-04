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Дроздов обратился за медицинской помощью: он в группе риска

Дроздов обратился за медицинской помощью: он в группе риска

Николай Дроздов. Фото: АГН Москва
Недавно у легендарного Николая Дроздова заподозрили Covid-19. У ведущего поднялась температура, появился сильный кашель и насморк. После осмотра пациента врачи стали настаивать на госпитализации, но покидать дом он отказался. Дроздов рассказал, что находится на строгой самоизоляции и принимает противовирусные препараты, а в "Коммунарку" ехать был совершенно не настроен, несмотря на то, что она находится недалеко.
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Результаты теста показали, что коронавируса у великого зоолога нет. Николай Николаевич рассказал, что предполагает, что просто простыл, однако держит ухо востро, потому что понимает, что он в группе риска и заразиться может в любой момент.

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"Я удивляюсь, когда слышу, что носить маски – глупость, мол, они не помогают. Весь мир в них ходит! Показывают заседания депутатов – все сидят в масках. Неужели вы думаете, что они глупее нас?", – высказался Дроздов. Он рассказал, что старается сократить все контакты, но если приходится выходить из дома, он обязательно делает это в маске.

Также Николай Дроздов рассказал, что не видит поводов для окончания пандемии. "Это просто оптимистичные взгляды. Пессимисты говорят, что так мы будем жить всегда. Я верю, что ковид боится жары, поэтому к марту должно начать спадать. Надеюсь, что все кончится к весне, и мы заживем снова, как и раньше", – высказал свои предположения ведущий.

Любимый всей страной зоолог прекрасно знает о вакцинации от коронавируса. Однако сам делать ее не собирается, так как недавно уже сделал прививку от гриппа. "Когда он накладывается на коронавирус, это может закончиться плохими последствиями. Поэтому я поехал и сделал. Подожду, пока четко скажут, что вакцина действует", – рассказал он. Николай Николаевич сообщил, что не хотел бы ставить на себе эксперименты, так как в его возрасте это ни к чему.

Автор: 4 декабря 2020, 11:45 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Николай Дроздов и его твари

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