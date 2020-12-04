Дроздов обратился за медицинской помощью: он в группе риска

Результаты теста показали, что коронавируса у великого зоолога нет. Николай Николаевич рассказал, что предполагает, что просто простыл, однако держит ухо востро, потому что понимает, что он в группе риска и заразиться может в любой момент.
"Я удивляюсь, когда слышу, что носить маски – глупость, мол, они не помогают. Весь мир в них ходит! Показывают заседания депутатов – все сидят в масках. Неужели вы думаете, что они глупее нас?", – высказался Дроздов. Он рассказал, что старается сократить все контакты, но если приходится выходить из дома, он обязательно делает это в маске.
Также Николай Дроздов рассказал, что не видит поводов для окончания пандемии. "Это просто оптимистичные взгляды. Пессимисты говорят, что так мы будем жить всегда. Я верю, что ковид боится жары, поэтому к марту должно начать спадать. Надеюсь, что все кончится к весне, и мы заживем снова, как и раньше", – высказал свои предположения ведущий.
Любимый всей страной зоолог прекрасно знает о вакцинации от коронавируса. Однако сам делать ее не собирается, так как недавно уже сделал прививку от гриппа. "Когда он накладывается на коронавирус, это может закончиться плохими последствиями. Поэтому я поехал и сделал. Подожду, пока четко скажут, что вакцина действует", – рассказал он. Николай Николаевич сообщил, что не хотел бы ставить на себе эксперименты, так как в его возрасте это ни к чему.
Популярные темы форума
Д Н Ишки прикольный форум!
Достали уже!
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Как вас наказывали в детстве?
Стоит ли жениться на девушке на 17 лет старше?
Парень бьёт
Есть ли мужчины у которых нет любовниц?
Как Вы считаете, кто важнее для России, Армения или Азербайджан?
Встречаюсь с двумя мужчинами.
Одноклассник задолбал!