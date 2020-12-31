Анита Цой поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

"Хочу пожелать в наступающем году, чтобы вы меньше слушали слухов, больше уделяли времени себе. Будьте здоровы, счастливы, любимы и я вас тоже очень люблю. С наступающим!", – обратилась звезда к читателям "Дни.ру". Отметим, 49-летняя Анита Цой прекрасно выглядит: артистка просто сияет свежестью и красотой.
Анита Цой – певица, телеведущая и филантроп корейского происхождения. Заслуженная артистка России. Официально творческую деятельность под именем "Анита" начала в 1996 году.
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