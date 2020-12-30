Анжелика Агурбаш поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

2020 год изменил привычную жизнь всех людей. Из-за отмены массовых мероприятий многие артисты остались без работы, освоили формат онлайн-концертов, научились общаться с поклонниками исключительно на безопасной дистанции.
На одном из новогодних мероприятий корреспондент "Дни.ру" встретился с блистательной Анжеликой Агурбаш. В этом году исполнительница не только продолжала радовать обожателей творческими успехами, но и активно отстаивала гражданскую позицию.
Заслуженная артистка Беларуси всеми силами поддерживала соотечественников. Ее пламенная речь вызвала бурю аплодисментов на церемонии вручения премии "Первая леди" в столице.
Звезда поздравила читателей "Дни.ру" с праздником.
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