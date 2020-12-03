Жасмин пришлось оправдываться после роскошной вечеринки без масок у Киркорова

На днях Филипп Киркоров организовал вечеринку, чтобы отметить девятилетие дочери Аллы-Виктории. На торжестве были замечены многие знаменитости, в том числе и певица Жасмин. В беседе с журналистами она рассказала о мерах безопасности, которые были приняты на мероприятии.

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