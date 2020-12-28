Какой позор: на могилу Абдулова вывалили десять тонн камней и цемента

3 января исполнится 12 лет со дня смерти Александра Абдулова. В этот многочисленные поклонники актера придут на центральную аллею Ваганьковского кладбища, чтобы положить цветы. И ужаснуться тому, что случилось с его могилой.

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