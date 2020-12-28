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Шоу-бизнес
Какой позор: на могилу Абдулова вывалили десять тонн камней и цемента

Какой позор: на могилу Абдулова вывалили десять тонн камней и цемента

Александр Абдулов. Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/www.globallookpress.com
3 января исполнится 12 лет со дня смерти Александра Абдулова. В этот многочисленные поклонники актера придут на центральную аллею Ваганьковского кладбища, чтобы положить цветы. И ужаснуться тому, что случилось с его могилой.
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Памятник на могиле актера появился спустя год после его смерти. И уже тогда многих шокировал. Не утихают споры о нем и по сей день.

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Незадолго до смерти Абдулов получил загадочное письмо из Карелии: поклонник советовал ему приехать на Север и лечиться от рака с помощью этого магического камня. Но актер был уже слаб и не смог отправиться в дальнюю дорогу. Но, как известно, если гора не идет к Магомету...

Словом, вдова артиста привезла эту огромную глыбу в Москву. Скульптор Владимир Матюхин сделал из камня полную смыслов композицию. Буквы имени в форме ступеней символизируют лестницу, ведущую на Голгофу. В камень вмонтированы белый мраморный крест и плита с фотографией Абдулова с проб на роль Ланселота в фильме "Убить дракона".

С самого первого дня установки памятка его жестко критикуют. "Такой каменюгой привалили!" "Отталкивающее впечатление памятник производит", "Гениальный артист словно закован. Он таким по жизни не был!" "Ужас, какой жуткий памятник, цементная куча с налепленными буквами, позор тому скульптору за отвратительную работу", – пишут поклонники актера.

Напомним, когда умер Владимир Высоцкий, его вдова Марина Влади хотела, чтобы памятником на его могиле стал настоящий метеорит, врезающийся в гранитную глыбу. "Метеорит, упавший в самом центре Сибири, должен был символизировать на могиле жизнь Владимира Высоцкого", – поясняла она в мемуарах. По другому проекту планировалась положить камень – разновидность троктолита, которому 150 миллионов лет – из казахстанских степей. Но родители артиста были против. В итоге лишь спустя пять лет, в октябре 1985 года, на могиле появилась знаменитая скульптура Александра Рукавишникова.

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Автор: 28 декабря 2020, 09:43 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
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Збруев на похоронах Броневого выглядел как мальчик

комментарии

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Гость
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Побольше гробов в вонючем м о р д <цензура> р <цензура>!Развития нет и энергии жизни тоже нет!Гордитесь жидобольшевизмом и отсутствием будущего!
Гость
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Некрофильные росиянские - рабы поклоняющиеся дохлому равину на кресте побольше информации о мёртвых жидовских наркоманах и пьяницах!
1

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