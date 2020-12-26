Депп готовится нанести новый удар бывшей жене

Джонни Депп решил оспорить вердикт по делу против The Sun. Актер настаивает на клевете британского таблоида.



Осенью 2020 года Джонни Депп судился с изданием The Sun, которое, по его мнению, опубликовала статью с ложной информацией. Автор таблоида назвал актера человеком, который избивает жен. Так журналист намекнул на скандал звезды фильма "Пираты Карибского моря" с Эмбер Херд.

Суд встал на сторону издания и формально признал Деппа абьюзером. Но актер не намерен мириться с тем, что проиграл дело. По мнению юристов Джонни, суд поступил нечестно и необъективно принял решение. Мол, не были приняты во внимания все доказательства.

Депп считает, что должен выиграть это дело. Таким образом он нанесет новый удар Херд, с которой он встретится в суде через полгода. Актер хочет взыскать с бывшей супруги 50 миллионов долларов за клевету.

Депп и Херд судятся уже несколько лет. Звезда фильма "Аквамен" обвиняет экс-мужа в домашнем насилии. Но у актера своя правда. По словам исполнителя роли Джека Воробья, именно супруга избивала его.

Ранее "Дни.ру" писали, что интернет-пользователи распекли Эмбер Херд, которая решила подвести итоги 2020 года. Поклонники Джонни Деппа начали оскорблять актрису. Видеоролик с ее участием набрал более 135 тысяч дизлайков.