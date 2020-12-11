Раздавленный разводом Джонни Депп не справляется со стрессом: Все усугубляется

Бракоразводный процесс Джонни Деппа и Эмбер Херд затянулся надолго и изрядно потрепал нервы обеим сторонам. В итоге артист лишился не только супруги, но и статуса, а также потерял некоторых друзей.

Причем голливудский актер также проиграл в суде против издания The Sun, которое назвало его "избивателем жен". После этого кинокомпания Warner Bros. лишила его роли Гриндевальда в "Фантастических тварях". Естественно, это все не могло не отразиться на эмоциональном состоянии Джонни Деппа. Поговаривают, что актер совсем слетел с катушек.

Психолог Марианна Абравитова отметила, что, вероятно, артист еще не смог справиться со стрессом после развода. Специалист уверена, что восстановление зависит от типа личности, но со звездами все сложнее, чем с обычными людьми.

Все усугубляется тем, что актеры, как правило, впечатлительны и чересчур эмоциональны, а значит, справляются с переживаниями с трудом, часто выплескивая негатив на окружающих. "Они могут включать внешний мир в это свое страдание, например, мешая рабочему процессу", – говорит психолог.

По словам специалиста, расставания всегда даются непросто, но обычно развод воспринимается как освобождение. Марианна Абравитова считает, что развод – это даже лучше, чем свадьба, ведь когда люди женятся, они полны иллюзий, а вот расстаются с широко открытыми глазами. "Это надо праздновать лучше свадьбы", – уверена психолог.