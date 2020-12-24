"Гнусная змея!": бывшую жену Джонни Деппа распекли после подведения итогов года

Записывая видео для развлекательного шоу Access Hollywood, Эмбер Херд призналась, что в этом году она научилась "адаптироваться и выживать". По мнению актрисы, необходимо уметь меняться, чтобы преуспеть.
Также бывшая жена Джонни Деппа вспомнила о своем новом сериале "Противостояние", который, как она считает, актуален в наше время. В картине идет речь о смертельном вирусе и его утечке с секретной базы. Премьера сериала состоялась в четверг, 17 декабря.
Зрители Access Hollywood дали понять, что им неприятно видеть звезду фильма "Аквамен". Видео оценили чуть больше одной тысячи интернет-пользователей. Порядка 135 тысяч зрителей поставили ролику дизлайк.
Под публикацией появились следующие комментарии: "Они не поверят тебе, потому что ты мужчина!", "Она не жертва!", "Гнусная змея!". Очевидно, интернет-пользователи вспомнили запись, которую ранее обнародовали СМИ.
Напомним, в аудио звучит голос высмеивающей Деппа Херд. Актриса говорила, что общественность не поверит Джонни, что он стал жертвой домашнего насилия. "Ты больше и сильнее, а я – женщина с весом 52 килограмма", – отмечала Эмбер.
Джонни Депп, проживший в браке со звездой "Аквамена" всего 15 месяцев, уже больше четырех лет враждует с ней. Например, недавно актер проиграл суд британскому таблоиду The Sun, который опубликовал статью о том, что исполнитель роли Джека Воробья избивал Эмбер Херд.
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