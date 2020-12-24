Мистика: светская львица повторила смерть звезды "Битвы экстрасенсов"

Светская дива Ирина Шафирова скончалась 22 декабря 2020 года. Тело женщины нашли под окнами ее дома в Ружейном переулке. Друзья погибшей рассказали, что несколько лет назад она обращалась за помощью к ясновидящей Илоне Новоселовой.

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