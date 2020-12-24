Мистика: светская львица повторила смерть звезды "Битвы экстрасенсов"

Илона Новоселова появилась в седьмом сезоне шоу "Битва экстрасенсов". Дойдя до финала, ясновидящая покорила телезрителей. К ней стали обращаться за помощью многие, в том числе и светская львица Ирина Шафирова.
Женщина воспользовалась услугами Новоселовой, потому что считала, что кто-то навел на нее порчу. Шафирова ездила к ясновидящей несколько раз. Вообще, светской диве очень нравилось гадание и чародейство, рассказала журналистам ее подруга и личный турагент Ева.
Илоны не стало три года назад. Ее обезображенное тело тоже нашли случайные прохожие под окнами дома. Это не единственная деталь, которая связывает смерти Новоселовой и Шафировой. Незадолго до гибели ясновидящая, как и Ирина, попала в психиатрическую клинику.
Но и это еще не все. И Новоселова, и Шафирова переживали любовные проблемы. Например, Ирина была раздавлена изменами бывшего мужа. Что касается Илоны, то три года назад правоохранители, не найдя состава преступления в смерти звезды шоу "Битва экстрасенсов", заявили: девушка поссорилась с возлюбленным, захотела попугать его, поэтому ступила на подоконник, но не удержалась и выпала из окна.
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