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Шоу-бизнес
Бывшая жена Деппа предстала перед камерой без нижнего белья

Бывшая жена Деппа предстала перед камерой без нижнего белья

Джонни Депп. Фото: Mark Thomas / Parsons Media/www.globallookpress.com
Бывшая жена популярного актера Джонни Деппа певица, актриса и модель Ванесса Паради с годами только хорошеет. В свои 47 лет она не перестает удивлять поклонников яркими решениями и смелыми кадрами.
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Вот и на этот раз певица поразила всех и приняла участие в откровенной фотосессии для испанской версии журнала Harper's Bazaar. Недавно снимки появились на сайте издания.

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На фотосессии звезду запечатлели в сверкающем костюме модного дома Chanel. Он выполнен в полностью в лиловом – одном из главных оттенков этого сезона, и состоит из жакета и длинной зауженной юбки. Под небрежно расстегнутым верхом можно было невооруженным глазом заметить, что на Ванессе Паради не было никакого нижнего белья.

Также артистка снялась и для обложки. Темно-синее платье-мини от Chanel, украшенное орнаментом из крупных кристаллов, распущенные волосы, алые ногти, яркая помада и томный взгляд. Кажется, вон он – секрет успеха.

Известно, что автором съемки был фотограф Ксави Гордо, который уже много раз сотрудничал с Harper's Bazaar и другими топовыми изданиями, такими как Elle, Madame.

Напомним, недавно случился громкий скандал, связанный с разводом Джонни Деппа и Эмбер Херд. Актриса обвинила экс-супруга в домашнем насилии. Ванесса Паради несколько раз заступалась за бывшего мужа, утверждая, что она знает его практически половину жизни, они воспитали двоих детей, и за это время у нее нет ни одного повода сказать о Деппе плохое слово.


Автор: 26 ноября 2020, 14:31 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник
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Любимые женщины Джонни Деппа

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