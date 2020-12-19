Актер Юрий Борисов заразился коронавирусом во время съемок

Звезда российского кино Юрий Борисов заболел во время съемок сериала "Гоголь". Артист получил положительный результат теста на коронавирус.

Пять дней назад Юрия Борисова постигла неутешительная новость – у него обнаружили коронавирус, согласно результатам обыкновенного медицинского теста. До этого актер был глубоко погружен в работу, снимаясь в сериале "Гоголь". В кинопроекте он заменил Александра Петрова, который ранее исполнял главную роль .

Перед тем, как артист узнал, что болен ковидом, он целый день провел на съемках, где контактировал с большим количеством людей. Из-за страшного недуга работу над "Гоголем" перенесли на неопределенный срок. Ранее предполагалось, что новые серии картины выйдут в 2021 году. Теперь все те члены съемочной группы, которые могли заразиться ковидом от Юрия Борисова, сдают анализы, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие вируса в своих организмах.

Напомним, что актеру Юрию Борисову 28 лет. Он начал сниматься в кино десять лет назад и прославился, благодаря ролям в российских картинах "Калашников", "Союз спасения", "Т-34", "Бык". Поклонники и коллеги актера надеются, что Юрий Борисов быстро справится с опасной болезнью и продолжит участвовать в запланированных съемках с новыми силами.