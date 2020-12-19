Актер Юрий Борисов заразился коронавирусом во время съемок

Пять дней назад Юрия Борисова постигла неутешительная новость – у него обнаружили коронавирус, согласно результатам обыкновенного медицинского теста. До этого актер был глубоко погружен в работу, снимаясь в сериале "Гоголь". В кинопроекте он заменил Александра Петрова, который ранее исполнял главную роль .
Перед тем, как артист узнал, что болен ковидом, он целый день провел на съемках, где контактировал с большим количеством людей. Из-за страшного недуга работу над "Гоголем" перенесли на неопределенный срок. Ранее предполагалось, что новые серии картины выйдут в 2021 году. Теперь все те члены съемочной группы, которые могли заразиться ковидом от Юрия Борисова, сдают анализы, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие вируса в своих организмах.
Напомним, что актеру Юрию Борисову 28 лет. Он начал сниматься в кино десять лет назад и прославился, благодаря ролям в российских картинах "Калашников", "Союз спасения", "Т-34", "Бык". Поклонники и коллеги актера надеются, что Юрий Борисов быстро справится с опасной болезнью и продолжит участвовать в запланированных съемках с новыми силами.
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