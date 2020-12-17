Известная актриса выбила Седоковой зуб после признания в любви

Анна Седокова рассказала о казусном инциденте, который произошел на ее дне рождения. Исполнительница попала под руку нетрезвой подруги – Анны Хилькевич.

Актриса Анна Хилькевич и Анна Седокова приняли участие в шоу "Двое на миллион" на ТНТ. Артистки уже долгие годы дружат и в ходе программы поделились казусными историями.

Экс-участница группы "ВИА Гра" призналась, что ее приятельница, будучи в подпитии, случайно разбила ей зуб. "Вдруг Аня подходит ко мне со словами: "Я тебя так люблю". У нее в руке был бокал и прямо на дне рождения, посреди праздника выбивает зуб", – поделилась Анна Седокова.

Артистка извинилась за неприятную ситуацию перед подругой в своем инстаграм-аккаунте. Отметим, что Анна Седокова 16 декабря празднует свой день рождения. Певица уже показала подписчикам своего микроблога в соцсети, как ее поздравили муж Янис Тимма, дочь Алина и сын Гектор.

Близкие украсили спальню звезды множеством воздушных шаров и посланиями с теплыми словами. Там же знаменитость поблагодарила всех за поздравления и рассказала о том, что омрачило ее праздник. Анне Седоковой пришлось обращаться за помощью к медикам, так как у нее обострилась крапивница, которая мучает ее много лет.