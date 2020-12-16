"Неожиданно": Дане Борисовой предложили необычный опыт

Дану Борисову пригласили стать экспертом на лобном месте шоу "Дом-2". Телеведущая удивилась такому предложению.

44-летняя знаменитость поделилась новостью с поклонниками в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Дане Борисовой написал представитель канала ТНТ, который предложил ей стать экспертом на лобном месте телестройки.

"Ого. Неожиданно", – написала ведущая. Звезда отметила, что "Дом-2" добрался и до нее. Согласится ли теледива принять предложение нового опыта, пока неизвестно.

Сейчас Дана Борисова неплохо зарабатывает благодаря участию в ток-шоу. Ранее она рассказывала, что будет работать Снегурочкой сразу в нескольких передачах Первого канала: "Мужское/женское", "Пусть говорят" и "Давай поженимся!".

Напомним, когда знаменитость переживала зависимость от запрещенных веществ, ее мать пришла в студию "Пусть говорят" с мольбой о помощи. Ведущий шоу Андрей Малахов признался, что давно знал о пагубном пристрастии коллеги, но старался не афишировать это. В итоге руководство Первого канала полностью оплатило Дане Борисовой дорогостоящую реабилитацию на острове Самуи.

Что касается личной жизни звезды экрана, то сейчас она пока не планирует выходить замуж. После развода с бизнесменом Андреем Тищенко под венец она не спешит. По словам Даны Борисовой, она наконец-то наладила отношения с родственниками и больше не чувствует себя одинокой.