Борисова призналась в изменах экс-супругу: не знает, чья дочь

На днях Дана Борисова обвиняла экс-супруга Михаила Аксенова в избиении их общей 13-летней дочери. Телеведущая уверена: бывший муж сорвался на Полину после того, как узнал шокирующую правду.

Дана Борисова показывала журналистам снимки синяков на теле дочери, которые образовались из-за избиения отцом. Телеведущая собирается лишить Максима Аксенова родительских прав. Однако дело вовсе не в рукоприкладстве. Звезда "Армейского магазина" просто сомневается в отцовстве экс-супруга.

Борисова призналась, что недавно в порыве гнева сказала Аксенову: "Полина не твоя дочь". В студии шоу "На самом деле" телеведущая рассказала, что встречалась с другим мужчиной, будучи женой Максима. Свою измену Дана оправдала неадекватным поведением бывшего мужа. Мол, он поднимал на нее руку.

В съемках передачи также принял участие Александр Подлопушный. Именно с ним замужняя Борисова в 2006 году состояла в отношениях. От него телеведущая могла родить дочь. Подлопушный знал о беременности телеведущей, но сомневался в своем отцовстве.

Тогда Александр предпочел остаться с женой, а Дана – со своим мужем. В эфире "На самом деле" огласили результаты генетической экспертизы. Выяснилось, что Подлопушный не является отцом Полины. После этого Борисова заявила: в 2006-ом у нее было больше ухажеров.

Несмотря ни на что, Полина любит мать, у нее хорошие отношения с родительницей. Правда, девочка убеждает журналистов в том, что Дана преувеличила историю с избиением. Отец понимал на нее руку, но не избивал до крови. А снимки с синяками, которые показывала телеведущая, были скачаны из интернета.