Дана Борисова сделала пластику

Звезда и продолжает
эксперименты со своей внешностью. Год назад она в третий раз ходила к хирургу. Дана Борисова не скрывает, что боится состариться. В прошлый раз ей ставили
мезонити, а сейчас ведущая решила зафиксировать результат.
Теперь Дане Борисовой придется пропить курс антибиотиков, но это ее не пугает. Она заверила поклонников, что занимается пластикой лица уже не первый раз, поэтому знает все тонкости.
По словам знаменитости, она особо не чувствует боли. После четвертой пластики на лицо телеведущей надели бандаж, чтобы защитить отекшие ткани. Дана Борисова уверена, что будет еще более красивой, чем раньше. Она отметила, что врачи сделали акцент на углы челюсти, и они станут еще изящнее и благороднее.
Отметим, имя теледивы часто упоминается в СМИ в связи с ее личной жизнью. Он периодически обвиняют в корыстном отношении к мужчинам и связывают со значимыми персонами шоу-бизнеса.
Сегодня Дана Борисова востребована в профессии. Она много работает, появляется в проектах на телевидении и ведет различные корпоративные и общественные мероприятия.
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