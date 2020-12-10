"Пусть их пара выглядит как мезальянс": Кравец встала грудью за униженного Петросяна

Известно, что в этом году юморист стал отцом во второй раз. Слухи о том, что у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился сын поползли еще весной, однако артист впервые подтвердил информацию только в сентябре. Недавно он дал первое откровенное интервью, в котором рассказал о трудностях и радостях отцовства.

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