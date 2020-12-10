"Пусть их пара выглядит как мезальянс": Кравец встала грудью за униженного Петросяна

Беседу юмориста с ведущим шоу "Эмпатия Манучи" зрители восприняли с большим интересом. Однако практически сразу после выхода программы скандалы начали происходить один за другим. Общественность активно обсуждала и обсуждала отцовство Евгения Петросяна в его 75 лет. Присоединились к этому и федеральные каналы.
Юморист фигурировал в двух выпусках шоу "Пусть говорят". Многие коллеги поспешили дать свои неодобрительные оценки на всю страну. За Евгения Вагановича заступилась модель Алена Кравец, посвятив ему целых два поста в своем блоге в "Инстаграм".
Она сообщила, что искренне рада за пару, а агрессия в адрес звезд шоу-бизнеса, решившихся на подобные союзы, ее всегда поражала, потому что нужно учиться испытывать положительные эмоции. "Пусть их пара выглядит как мезальянс, но главное не это и не денежные дрязги. Люди рады, по-своему счастливы, Петросян выглядит заметно помолодевшим", – поделилась мыслями дива.
Кравец посоветовала всем неприятелям пожелать счастья
артисту, потому что только так они сами смогут жить хорошо, ведь "эффект бумеранга"
никто не отменял. "Желаю всем любви, в любом возрасте! Дай Бог гармонии и
благоденствия этой счастливой паре на долгие годы", – подытожила она.
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