Худрук театра Моссовета госпитализирован

Художественный руководитель театра имени Моссовета госпитализирован. Евгений Марчелли предположительно заразился коронавирусной инфекцией.

По данным СМИ, худрук театра несколько раз проверялся на COVID-19. Первые тесты показывали отрицательный результат, финальный – оказался положительным.

Евгений Марчелли чувствовал себя все хуже и хуже. У главы театра имени Моссовета развилась дыхательная недостаточность. Врачи приняли решение о госпитализации худрука. Сейчас за состоянием Марчелли следят медики.

Напомним, Евгений Марчелли – известный театральный и кинорежиссер. Должность в театре имени Моссовета он получил в сентябре 2020 года. Ранее Марчелли возглавлял театр в Ярославле.

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