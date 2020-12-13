Худрук театра Моссовета госпитализирован

По данным СМИ, худрук театра несколько раз проверялся на COVID-19. Первые тесты показывали отрицательный результат, финальный – оказался положительным.
Евгений Марчелли чувствовал себя все хуже и хуже. У главы театра имени Моссовета развилась дыхательная недостаточность. Врачи приняли решение о госпитализации худрука. Сейчас за состоянием Марчелли следят медики.
Напомним, Евгений Марчелли – известный театральный и кинорежиссер. Должность в театре имени Моссовета он получил в сентябре 2020 года. Ранее Марчелли возглавлял театр в Ярославле.
Как писали "Дни.ру", в больницу попала популярная певица Слава. Актриса оказалась в одной из частных клиник в Москве. У знаменитости тяжелый перелом плеча со смещениями и осколками кости. Вокалистке требуется операция.
По словам представителя, певица Слава упала во время прогулки. Неприятный эпизод произошел в лесу, недалеко от загородного особняка звезды. Вокалистка не сразу поняла, что сломала кость. Спустя время звезда потеряла сознание. Медиков артистке вызвали близкие.
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