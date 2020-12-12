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Шоу-бизнес
Что стало причиной смерти Валентина Гафта

Что стало причиной смерти Валентина Гафта

Валентин Гафт. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Еще один великий артист ушел из жизни в этом году. Не успели поклонники советского кино прийти в себя от смерти Михаила Жванецкого и Армена Джигарханяна, как узнали о кончине Валентина Гафта, которого летом госпитализировали.

Продолжение: Стали известы место и дата прощания с Валентином Гафтом
прочитано 1412 раз

Не секрет, что последние несколько лет Валентин Гафт страдал от хронических заболеваний. По словам вдовы артиста Ольги Остроумовой, в прошлом году его сразил инсульт. В августе 2020-го актера госпитализировали, потому что его состояние начало ухудшаться.

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Валентин Иосифович Гафт Актер

Гафт умер утром 12 декабря дома. Где похоронят артиста, будет объявлено позже. На данный момент лишь известно, что церемония прощания с Валентином Иосифовичем состоится в "Современнике" во вторник, 15 декабря. Такие данные сообщил директор театра.

Тем временем председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что выступает за установку памятной табличку Гафту, пишет "РИА Новости". Депутат дружил с Валентином Иосифовичем и даже вместе с ним снимался в кино.

Напомним, Валентин Гафт прославился не только благодаря спектаклям в столичных театрах, но и ролям в кино. Его можно увидеть в фильмах "Чародеи", "Гараж", "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя" и других кинолентах. Артист был удостоен множества премий.

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Автор: 12 декабря 2020, 12:06 Источник: Telegram-канал Mash
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как прославился Валентин Гафт

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Светлая память Великому артисту!
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Я думал рептилоиды вечны!
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