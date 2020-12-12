Что стало причиной смерти Валентина Гафта

Не секрет, что последние несколько лет Валентин Гафт страдал от хронических заболеваний. По словам вдовы артиста Ольги Остроумовой, в прошлом году его сразил инсульт. В августе 2020-го актера госпитализировали, потому что его состояние начало ухудшаться.
Гафт умер утром 12 декабря дома. Где похоронят артиста, будет объявлено позже. На данный момент лишь известно, что церемония прощания с Валентином Иосифовичем состоится в "Современнике" во вторник, 15 декабря. Такие данные сообщил директор театра.
Тем временем председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что выступает за установку памятной табличку Гафту, пишет "РИА Новости". Депутат дружил с Валентином Иосифовичем и даже вместе с ним снимался в кино.
Напомним, Валентин Гафт прославился не только благодаря спектаклям в столичных театрах, но и ролям в кино. Его можно увидеть в фильмах "Чародеи", "Гараж", "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя" и других кинолентах. Артист был удостоен множества премий.
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