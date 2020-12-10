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Сгубили Фриске и Гурченко: Бабкину заподозрили в применении опасных

Сгубили Фриске и Гурченко: Бабкину заподозрили в применении опасных "уколов красоты"

Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Надежда Бабкина заставила россиян заподозрить неладное. Поклонники заметили, что 70-летняя певица очень сильно внешне помолодела.
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Артистка опубликовала на своей странице в "Инстаграм" видео с поздравлениями в адрес соведущего по программе "Модный приговор" Первого канала Александра Васильева, отметившего 62-летие. Она назвала искусствоведа и историка моды удивительным человеком.

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 Надежда Георгиевна Бабкина

Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Фолловеры обратили внимание на то, как выглядит Надежда Бабкина. Сложно даже представить, что уже совсем скоро звезда разменяет восьмой десяток лет.

Подписчики оставили множество восторженных комментариев в ее адрес. Россияне пишут, что для своих лет исполнительница выглядит сногсшибательно.

Некоторые же пользователи соцсети посчитали, что добиться такого потрясающего эффекта знаменитость сумела исключительно благодаря специальным медицинским процедурам. "Клеточная терапия творит чудеса", "Восхищаемся вами", "Очаровательная Надежда", "Что-то тут неладно, у Бабкиной что, время вспять идет?" – высказались поклонники певицы.

Отметим, что некоторые омолаживающие процедуры, по слухам, очень опасны. Так, поговаривают, что причиной смерти актрисы Людмилы Гурченко стала онкология, развившаяся после омолаживающих процедур, а не возрастные изменения в организме. К тем же причинам причисляют и смерть балерины Майи Плисецкой.

К печальному списку добавляют таких звезд, как Жанна Фриске и Анастасия Заворотнюк, которая сейчас лечится от рака. Кроме того, за последние 13 лет из жизни ушли актрисы Вера Глаголева, Любовь Полищук и Анна Самохина, актеры Александр Абдулов и Олег Янковский, писатель-сатирик Михаил Задорнов и оперный певец Дмитрий Хворостовский.

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Автор: 10 декабря 2020, 15:04 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

70-летняя Бабкина задрала ногу у всех на глазах

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Здесь одними уколами не обошлость. Перекраивала моську и откачивала жиры не один раз. Несомненно, что все аукнется!
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