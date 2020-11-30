"Он избивал меня до полусмерти": изувеченная супруга популярного певца рассказала о своей трагедии

Любовная лодка рэпера Сереги и танцовщицы Полины Ололо уже достаточно давно разбилась о быт. Известно, что их отношения начались еще в 2000-х и развивались крайне стремительно. У пары есть двое прекрасных детей, однако все остальное в их отношениях не так радужно.

Ранее сообщалось, что первое время Серега был просто мечтой каждой представительницы прекрасного пола: заботливый, ласковый, мечтающий подержать жену за руку во время родов. В какой-то момент все изменилось: муж стал агрессивным, начал настраивать детей против матери, а затем и вовсе забрал их себе.

Полина Ололо рассказала о разводе с рэпером. Она утверждает, что в их семье домашнее насилие стало нормой: он часто и жестоко избивал ее. Однако Полина ни разу не подала заявление в полицию, потому что очень любила его и готова была простить все.

В телепрограмме "Звезды сошлись" на НТВ она рассказала, что однажды пришла к нему домой, а он был в "неадекватном состоянии". Он повалил Полину и "начал хлестать по лицу". По ее словам, избиение продолжалось несколько часов, вся одежда была в крови, а глаза просто не открывались. "Он избивал меня до полусмерти", – призналась танцовщица.

Полина Ололо утверждает, что теперь Серега отобрал у нее детей и запрещает им видеться с матерью. Обоим сыновьям чуть больше десяти лет. Она сообщила, что последний раз видела одного из мальчиков в феврале. Ребенок выглядел очень напуганным и попросил маму больше не приезжать, так как папа будет его ругать.

Рэпер заблокировал номер экс-супруги и на связь не выходит. Полина Ололо надеется, что когда-нибудь дети все поймут и захотят пообщаться с ней сами.