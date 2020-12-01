Ирину Антонову могут похоронить по еврейским канонам

Дата и место прощания с президентом музея изобразительных искусств имени Пушкина Ириной Антоновой пока не названо. Скорее всего, траурная церемония состоится ближе к концу недели. Но уже сегодня стали известны некоторые подробности.

Знакомые и друзья Ирины Антоновой очень хотят, чтобы на похороны был приглашен раввин и прочел над гробом традиционную поминальную молитву "Кадиш". Дело в том что Ирина Александровна была еврейкой по матери – Иде Михайловне Розенблюм. И своим корням Антонова не изменила даже с мужем, Евсеем Иосифовичем Ротенбергом.

Напомним, на похоронах Иосифа Кобзона, "Кадиш" читал его сын Андрей, при этом присутствовали все раввины столицы. Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт тогда напомнил: "В России все тела опускаются в землю в гробах (в еврейской традиции принято хоронить тело без гроба), но все равно в саване и с закрытым лицом".

По канонам после произнесения кадиша все присутствующими произносят: "Да утешит вас Всемогущий среди других, скорбящих по Сиону и Иерусалиму". Будет ли это правило соблюдено, узнаем во время церемонии прощания.

Ну а сразу после того как стало известно о кончине Ирина Александровны, московские евреи обратились к Всевышнему с молитвой на иврите: "Ирина бат Ида Розенблюм. Барух Даян Эмет" ("Благословен Судья истинный")"

Напомним, 98-летняя заслуженная деятель искусств попала в больницу с инсультом, а после у нее обнаружили коронавирус. Умерла она вечером 30 ноября.