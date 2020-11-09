"Была семья, но все было другим": экс-супруга Меладзе с трудом пережила развод

Валерий Меладзе развелся с Ириной Малухиной в 2014 году. Наличие трех общих детей не спасло их брак. После расставания с певцом женщина стала жить абсолютно по-другому.

После 17-летнего брака с Валерием Меладзе Ирина Малухина столкнулась с трудностями. В первую очередь, психологическими. Со временем она поняла, что найти спокойствие она может только благодаря вере. Придя в храм, экс-супруга певца узнала о другой любви, которой раньше не знала.

Все это время женщина занималась духовным ростом, читала специальные книги. Она не общалась с журналистами, отказывалась говорить о пережитом. Сейчас на это у нее есть силы. Ирина делится опытом с другими, помогает людям, перенесшим тяжелый развод.

Малухина больше не держит обиду или зла на Меладзе, который сейчас счастлив в браке экс-участницей группы "ВИА Гра" с Альбиной Джанабаевой. А о жизни с известным певцом Ирина говорит лишь следующее:

"У меня была семья, любовь, но все было другим".

Напомним, в 1990 году у Ирины и Валерия родился сын, который умер через 10 дней. Поняв, что пережить трагедию поможет лишь новая беременность, супруги попробовали вновь зачать ребенка. Через год на свет появилась дочь Инга, еще через восемь – Софья, а спустя три года родилась Арина.

Джанабаева, в свою очередь, подарила певцу двух сыновей – Константина и Луку. Сейчас мальчикам по 16 и шесть лет соответственно.