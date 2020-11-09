А как же траур? Вдовец Легкоступовой замечен в компании девушек

Недавно вдовца заметили в компании девушек, и тут же поползли слухи, что у яхтсмен уже успел подыскать замену покойной жене. По сообщениям инсайдеров, почти сразу после смерти Валентины Легкоступовой мужчина отправился в Турцию, где развлекался с красотками.
В беседе с журналистами подруга исполнительницы хита "Ягода-малина" Елена Перелыгина опровергла эту информацию. По словам женщины, она связывалась с Юрием Фирсовым, чтобы узнать, как все было на самом деле. Яхтсмен отметил, что сейчас находится в горе и пока никого не может представить рядом с собой.
Елена добавила, что они долго общались со вдовцом, вспоминали Валентину, и к концу разговора у нее полностью поменялось мнение о мужчине. "Говорить о других отношениях пока рано и неуместно", – заявил Фирсов.
При этом Юрий не отрицает, что его могли видеть в компании девушек. Во время регаты в Мармарисе представительницы прекрасного пола действительно были рядом, так как входили в команду, но он не позволял себе ничего лишнего.
Напомним, Валентина Легкоступова вышла замуж буквально за месяц до смерти. 54-летняя артистка строила большие планы на совместную жизнь с возлюбленным. Дочь звезды уверена, что новый супруг плохо влиял на певицу – она снова начала выпивать. В итоге будучи в состоянии алкогольного опьянения знаменитость упала в ванной и ударилась головой, спасти ее не удалось.
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