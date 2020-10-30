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Бросался с двумя ножами и насиловал: вскрылись чудовищные данные о Легкоступовой

Бросался с двумя ножами и насиловал: вскрылись чудовищные данные о Легкоступовой

Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Валентина Легкоступова умерла 14 августа, через 40 дней после свадьбы с яхтсменом Юрием Фирсовым. Дочь певицы Анэтта Бриль уверена, что мужчина имеет отношение к ее гибели и сообщила новые детали, некоторые из которых буквально шокируют.
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Именно Анэтта Бриль, без предупреждения поехав к матери, застала Валентину Легкоступову и Юрия Фирсова в состоянии алкогольного опьянения. Дочь смущало то, что на все ее звонки отвечал именно новый муж артистки, а не она сама. Анэтта нашла мать в довольно сносном состоянии. Это теперь, проконсультировавшись с медиками, она понимает, что то был так называемый светлый промежуток после травмы. "Наступает момент, когда вроде все хорошо. А потом – резкое ухудшение. В принципе она была в адекватном состоянии, могла поддержать разговор. Была некая заторможенность, но это можно списать на алкогольное опьянение", – отметила Анэтта.

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При этом дочь сразу заметила гематомы и синяки на теле матери. Впоследствии Фирсов утверждал, что Легкоступова упала в ванной комнате. Но дочь уверена, что так сильно было просто невозможно упасть, даже с высоты собственного роста. К тому же ванная комната в квартире певицы настолько крошечная, что там даже нет ванны, а установлена душевая кабина.

Когда Анэтта спросила у самой артистки, что же с ней случилось, та неуверенно ответила, что "по-моему, упала". Дочь предположила, что Валентина Легкоступова ей потому ничего не сказала, что была запугана. "На мой взгляд, психологическое насилие над мамой было очень сильное", – заявила Анэтта, отметив, что Фирсов буквально оградил певицу от всей ее родни. И именно он настоял, что следует ехать в наркоклинику, а не в обычную больницу, как предложила Анэтта, и Валентина согласилась с мужем.

По мнению Анэтты, главная улика во всем этом деле – гантель в окровавленном полотенце. Причем, по словам женщины, снаряд принадлежит именно Юрию Фирсову. "В квартире были обнаружены следы крови. Они были на постельном белье, на полотенцах. Маленькие капли – на матраце, на полу", – сообщила Анэтта Бриль.

А когда состояние Валентины Легкоступовой ухудшилось, то дочь обратилась в полицию. Та сразу приехала, сняла отпечатки пальцев, сделала фото. Сейчас родня певицы ждет результатов экспертиз. Кроме того, была найдена бумага об отчуждении квартиры. Но в пользу кого, Анэтта пока сказать не может. "Рано делать выводы, но мотив у него мог быть. Не зря же он спровадил из квартиры моего брата", – скупо отметила дочь артистки.

Матвею 19 лет, и он жил с матерью до тех пор, пока не появился Юрий Фирсов. Тот его буквально вышвырнул вон после того, как юноша попросил яхтсмена не спаивать мать. "Видимо, это довело Фирсова до белого каления. Он начал бросаться на брата с двумя ножами, выбил дверь в его комнате и выставил его из дома без вещей и без документов", – сообщила Анэтта.

Сейчас сын Валентины Легкоступовой живет в загородном доме, у него страшная депрессия после смерти артистки. Близкие были вынуждены даже отправить его лечиться в клинику неврозов.

В последний раз дочь разговаривала с Валентиной Легкоступовой вечером седьмого августа. "Она сказала: "Юре что-то совсем плохо, он на капельницах". А последняя ее фраза была: "Я тебя люблю". Я ей сказала: "Мам, я тебя тоже люблю. Давай быстрее поправляйся, у нас с тобой много дел", – вспомнила дочь.

Автор: 30 октября 2020, 10:45 Источник: сайт "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Ирина Геннадьевна
Ответить
Помогите пожалуйста! На прошлой неделе скончался мой супруг-инвалид, а я сейчас осталась с двумя маленькими дeтьми нa руках. Дома совсем нет денег, нет еды и не во что одеть детей сейчас, когда сильно похолодало. Прошу всех неравнодушных о помощи! У меня есть карта Сбера 2202 2019 0902 8082 (Ирина Геннадьевна). Даже сто рублей на хлеб и макароны будут неоценимой поддержкой с вашей стороны. Заранее спасибо всем, и храни вас Бог
Гость
Ответить
Успокойте девочку!!! Мне больше всего в этой истории "нравится" первый муж и отец Анэтты. Который еще при жизни Валентины высказал мнение о Фирсове,( что это не тот человек и что то срочно нужно делать.....)" Интересно почему она развелась с ним, ну и со втором мужем тоже.....Обыкновенная ревность..... Ну уж если взялся Жорин..............Дело доведут до "победного конца..." Фирсов ты "попал"......
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