Жванецкий предчувствовал свой уход

В пятницу днем стало известно, что умер Михаил Жванецкий. Поклонники таланта сатирика не могут поверить в его уход, хотя звезде было уже 86 лет. Тут же поползли слухи о том, что автор предчувствовал свой скорый конец.

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