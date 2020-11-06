Жванецкий предчувствовал свой уход

Информацию о кончине артиста подтвердил его концертный директор. Олег Сташкевич сообщил, что причиной смерти стали естественные причины. По словам соратника, у звезды эстрады в его возрасте было много проблем со здоровьем – они и сыграли злую шутку.
Коллеги до сих пор не могут поверить, что больше нет на свете Михаила Жванецкого. Регина Дубовицкая отметила, что вместе с автором ушла и целая эпоха, а Ксения Собчак вспомнила одно из последних выступлений артиста. По воспоминаниям журналистки, полгода назад он был уже очень плох – забывал текст, путал слова.
В Сети предположили, что Михаил Жванецкий предчувствовал свой скорый уход. Иначе как можно объяснить то, что сатирик буквально месяц назад объявил, что отошел от дел. Артист прекратил все выступления и ушел на заслуженный отдых. Автор закрыл телепередачу и перестал давать концерты, так как потерял прежнюю работоспособность.
Судя по некоторым данным, похороны Михаила Жванецкого пройдут в иудейских традициях. Друзья сатирика сообщили, что планируют пригласить раввина, чтобы тот прочитал над гробом поминальную молитву "Кадиш". О времени и месте похорон сообщат дополнительно.
Популярные темы форума
Какую бы вы выбрали?
Вы за Байдена или за Трампа?
Кому на Руси жить хорошо?
Дрожжина воровка и прохиндейка. Почему?
Порем своего сына.
Наказываю дочь ремнём.
Сколько лет вы планируете провести в браке?
дагестанцы ведут себя как звери
Сын 12 лет научился анонировать.
Вы бы разрешили себя покрыть?