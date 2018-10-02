Весельчак и балагур Роман Карцев

Советский и российский актер Роман Карцев умер 2 октября 2018 года. Ему было 79 лет. За долгие годы карьеры он запомнился зрителям как настоящий весельчак и балагур.

Зажигательные выступления сначала приходили посмотреть и послушать в Театр миниатюр Аркадия Райкина. Там Роман Карцев и взял себе псевдоним – на самом деле артиста зовут Роман Кац.

Затем насладиться творчеством актера смогли и жители столицы. С 1987 года Карцев выступал в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.

Яркие образы Романа Карцева запечатлены во множестве фотографий. Удивительные, практически живые снимки – в подборке Dni.Ru.