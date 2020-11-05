Замужнюю Стоцкую заподозрили в романе с молодым красавчиком

Анастасия Стоцкая уже много лет замужем за ресторатором Cергеем Абгаряном, у пары подрастает 9-летний сын и 3-летняя дочь. Однако, судя по сообщениям инсайдеров, личная жизнь певицы на этом не ограничивается.

По слухам, девушка без ума от своего партнера по мюзиклу "Шахматы" Александра Казьмина. Артистку даже не смущает разница в возрасте – парень младше возлюбленной на семь лет.

Поговаривают, что у певца, помимо Анастасии Стоцкой, есть еще одна женщина – участница шоу "Голос". При этом сожительница в курсе любовного многоугольника, однако все равно терпит и верит, что скоро молодой человек наиграется и вернется к ней.

По слухам, Александр Казьмин преследует корыстные цели и надеется, что роман с Анастасией Стоцкой принесет ему порцию славы. Якобы при первом же удобном случае парень променяет артистку на более выгодную партию.

Стоит добавить, что ради роли в мюзикле "Шахматы" знаменитость заметно похудела. В одном из интервью певица отметила, что активно взялась за свой внешний вид, как только ее утвердили на роль. В представлении Анастасии Стоцкой героиня должна была быть худосочной.

Впрочем, информация об изменах замужней певицы ничем не подкреплена. Исполнительница никак не комментировала слухи, также за 10 лет брака девушка ни разу не была замечена в скандалах. Правда, единственное, что не дает покоя поклонникам артистки: почему сын звезды так похож на Филиппа Киркорова?