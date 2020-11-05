Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
Инициатор – Наташа: сделано заявление о разводе Королевой и Тарзана
У вас денег на меня не хватит: адвокат заткнул высокомерной Гузеевой рот
Певец Агутин в больнице в тяжелом состоянии
партнеры
Четверг
5 ноября
Лента новостей
15:56
Конфеты с гениталиями единорога на упаковке возмутили екатеринбуржцев
15:48
"У всех перехватит дыхание": вышел трейлер к финальному эпизоду сериала "Сверхъестественное"
15:40
Бессимптомный пациент распространял коронавирус рекордные два месяца
15:39
Подольская призналась в нервозности после родов
15:30
Алсу зарегистрировала дочь как товарный знак
15:29
"Кривит": Васильев приказал звезде сериалов прикрыть конечности
15:28
Брежнева жестко пресекла нападки в свой адрес после ухода солисток из "ВИА Гра"
14:59
Сразила наповал своим видом: первое интервью певицы МакSим после странного исчезновения
14:53
"Я не знаю, где мы!": Лариса Гузеева с дочерью заблудились в лесу
14:51
Звезда Comedy Woman напугала народ изможденным видом: Скучаем по щечкам
14:32
Надменная и необаятельная: муж Светланы Бондарчук рассказал о первом впечатлении о ней
14:32
Пригожин узнал о поражении 50% легких
14:31
В центре Москвы машина протаранила остановку: есть пострадавшие
14:29
В Тюменской области подросток случайно застрелил друга
14:17
"Некрасиво попросили уйти": 77-летняя Чурикова о дикой ситуации в "Ленкоме"
14:13
Лукашенко загнал себя в угол – политолог
14:09
"Происходит обмен блевотины": Пригожин набросился на матерщинников Шнурова и Моргенштерна
14:02
"Развивается слабоумие": Алена Водонаева столкнулась с болезнью Альцгеймера
14:00
В США умерла звезда фильма "Титаник"
13:59
Похоронили три раза: инфицированная Донцова вышла на связь
13:52
Страшный недуг лишил всего продюсера Игоря Матвиенко
13:39
Карантин и отмена спектаклей в театре Ермоловой: Олег Меньшиков серьезно болен
13:35
"Как под копирку": Мороз души не чает в младшей сестре
13:34
"Кошмар": внук Караченцова ослаб из-за смертельного вируса
13:25
Политолог: При Байдене распад Америки продолжится
13:23
Лжесвященники тянули деньги из москвичей
13:21
Оставшийся без копейки Ефремов требует вернуть часть выплаченных потерпевшим денежных средств
13:12
Под Москвой поймали семью фальшивомонетчиков
12:54
"Пришлось отказаться": Пьеха высказался о возвращении на сцену после тяжелой болезни
12:51
Избрание Байдена президентом США посчитали благом для России
12:49
Жена оставила новорожденного сына Стычкину и уехала к Цапнику
12:45
В Кремле высказались об итогах выборов в США
12:44
Кремль о темпах распространения коронавируса в России: Готовимся к худшему
12:40
Что случилось со звездой сериалов Полиной Максимовой
12:39
Загитова вычеркнула соперницу Медведеву из своей жизни
12:20
Погибли люди: неуправляемый автобус влетел в здание университета в Новгороде
12:19
Похож на папу: Снигирь впервые за долгое время показала сына от Цыганова
12:13
Сергей Зверев откровенно о безудержном сексе: Особенно сильно орал мужик сверху
12:07
"Трампа – вон!": американцы разожгли огонь на улицах после президентских выборов
11:59
В Подмосковье женщина заказала убийство собственного отца
11:57
Повторное заражение COVID-19: назван влияющий фактор
11:49
Любимец советских женщин скончался после тяжелой борьбы с болезнью
11:46
В Пермском крае в аварии с грузовиком погибли медики
11:36
Осложнения: Дана Борисова о последствиях избиения дочери
11:15
Набожного Корчевникова обвинили в бесовщине
11:01
Певица МакSим о романе со звездой "Молодежки": Узнала о чувствах из интервью
10:44
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,7 миллиона
10:30
Зеленский тепло принял оправданного по делу об убийстве украинского нацгвардейца: Вы молодец
10:24
"Как хорошо, что в положении": Топурия с большим животом пустилась в пляс
10:21
"Дамочка так расстроена": сомневающуюся в отцовстве Петросяна Степаненко выставили на посмешище
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уволившийся силовик о скором уходе Лукашенко: Наши командиры устали выполнять грязную работу
Политолог: Лукашенко хочет превратить Белоруссию в концлагерь из-за нехватки тюрем
Бузова закатила истерику из-за вопиющей несправедливости на "Ледниковом периоде"
Эксперт заявил об углублении политического кризиса в Белоруссии: Следующим шагом станет дефолт
Изуродованный скандалист Солнцев хочет начать сбор денег на лечение
Политолог рассказал о психологической травме Лукашенко: Не остановится, пока не отомстит
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman напугала народ изможденным видом: Скучаем по щечкам

Звезда Comedy Woman напугала народ изможденным видом: Скучаем по щечкам

Екатерина Скулкина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Екатерина Скулкина из Comedy Woman всегда была женщиной "в теле" – часто именно на этом и строился юмор сценок. Недавно актриса начала стремительно худеть, и поклонники слегка опасаются за состояние здоровья звезды.
прочитано 512 раз

Накануне в личном блоге артистка выложила селфи. На снимке знаменитость выглядит невероятно постройневшей и помолодевшей. Особенно выделяются глаза, которые актриса дополнительно подчеркнула темными тенями и накладными ресницами.

ПО ТЕМЕ

"Красотка!": похудевшая Скулкина восхитила россиян утренней тренировкой

Появилась информация о разводе звезды Comedy Woman

Поклонники неоднозначно отреагировали на перемены во внешности Екатерины Скулкиной. Например, кто-то сравнил юмористку с Ольгой Бузовой, другие же попросили контакты косметолога – уж больно хорошо стала выглядеть звезда Comedy Woman.

Впрочем, некоторым все же не понравились разительные перемены. Подписчики уверены, что "в теле" Екатерине Скулкиной было намного лучше – они просят актрису поправиться снова.

"Похудевшая (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да ну ***, крутая была, пока полная", "Супер! Как Вы похудели! Молодец", "Похудела🔥", "Вы так изменились, что сначала я вас даже не узнала, Помолодели", "Тебе нельзя худеть", "Вот теперь реально "СКУЛкина". Очень красивая женщина", "Просто не узнать молодец красотка", "Скулкина? Такая худющая?", "На бузову похожа эта фотка", "Красивые стихи! И вы красавица, но мы скучаем по щечкам", – написали в комментариях.

Автор: 5 ноября 2020, 14:51 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красотки из Comedy Woman в купальниках

комментарии

Ответить:

Ирина
Ответить
Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна c двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
1

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко загнал себя в угол – политолог
Политолог: При Байдене распад Америки продолжится
Избрание Байдена президентом США посчитали благом для России
"Трампа – вон!": американцы разожгли огонь на улицах после президентских выборов

Шоу-бизнес

Сразила наповал своим видом: первое интервью певицы МакSим после странного исчезновения
"Я не знаю, где мы!": Лариса Гузеева с дочерью заблудились в лесу
Звезда Comedy Woman напугала народ изможденным видом: Скучаем по щечкам
Надменная и необаятельная: муж Светланы Бондарчук рассказал о первом впечатлении о ней

Проишествия

В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали
Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал

Lifestyle

В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
Шоу-бизнес

Брежнева жестко пресекла нападки в свой адрес после ухода солисток из "ВИА Гра"

Звезда не понимает, причем тут она
Шоу-бизнес

Подольская призналась в нервозности после родов

Певица порассуждала о материнстве
Шоу-бизнес

"Я не знаю, где мы!": Лариса Гузеева с дочерью заблудились в лесу

Мать и дочь зашли в чащу
Шоу-бизнес

"Муж вошел в комнату, когда Юля прижалась ко мне": откровения поклонника Началовой

Они могли бы стать красивой парой

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 5 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 ноября 2020 года
Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"
Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова вычеркнула соперницу Медведеву из своей жизни
Раскрыта причина расставания хоккеиста Овечкина с возлюбленной
Нарушение этики: спортсменов Плющенко хотят отстранить от соревнований
Татьяна Тотьмянина потрясла преображением: Недосягаемый величины человек

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+