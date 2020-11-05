Звезда Comedy Woman напугала народ изможденным видом: Скучаем по щечкам

Екатерина Скулкина из Comedy Woman всегда была женщиной "в теле" – часто именно на этом и строился юмор сценок. Недавно актриса начала стремительно худеть, и поклонники слегка опасаются за состояние здоровья звезды.

Накануне в личном блоге артистка выложила селфи. На снимке знаменитость выглядит невероятно постройневшей и помолодевшей. Особенно выделяются глаза, которые актриса дополнительно подчеркнула темными тенями и накладными ресницами.

Поклонники неоднозначно отреагировали на перемены во внешности Екатерины Скулкиной. Например, кто-то сравнил юмористку с Ольгой Бузовой, другие же попросили контакты косметолога – уж больно хорошо стала выглядеть звезда Comedy Woman.

Впрочем, некоторым все же не понравились разительные перемены. Подписчики уверены, что "в теле" Екатерине Скулкиной было намного лучше – они просят актрису поправиться снова.

"Похудевшая (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да ну ***, крутая была, пока полная", "Супер! Как Вы похудели! Молодец", "Похудела🔥", "Вы так изменились, что сначала я вас даже не узнала, Помолодели", "Тебе нельзя худеть", "Вот теперь реально "СКУЛкина". Очень красивая женщина", "Просто не узнать молодец красотка", "Скулкина? Такая худющая?", "На бузову похожа эта фотка", "Красивые стихи! И вы красавица, но мы скучаем по щечкам", – написали в комментариях.