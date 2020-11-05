В США умерла звезда фильма "Титаник"

В США в возрасте 91 года ушла из жизни актриса Эльза Рэйвен, передает сайт VSE42.RU. Зрители могут помнить ее благодаря роли жены совладельца универмага Macy's Исидора Штрауса. Также она играла в легендарном фильме "Назад в будущее". Кроме того, Эльза Рэйвен снималась в не менее популярных сериалах "Скорая помощь", "Принц из Беверли-Хиллз" и "Команда А".
Популярные темы форума
Какую бы вы выбрали?
Умер котик Чернышка ...
Кому на Руси жить хорошо?
Путин - нелегитимный президент
Чем больше у женщины партнеров тем уродливее дети
Вы за Байдена или за Трампа?
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Дрожжина воровка и прохиндейка. Почему?
Нашла в шаурме хвостик
Инструктор по вождению предложил кекс