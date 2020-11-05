"Кошмар": внук Караченцова ослаб из-за смертельного вируса

Петру было непросто справиться с китайской инфекцией. Несмотря на то, что парню всего 18 лет, ему пришлось лечь в больницу. По словам Людмилы Поргиной, состояние было просто ужасным. "Это был кошмар. Так ослаб", – поделилась актриса.
Как отметила вдова Николая Караченцова, Петя был очень рад, когда его выписывали из больницы, надеялся, что скоро отправится в университет, встретится с друзьями, передает РИА ФАН. Однако всех студентов его вуза перевели на онлайн-обучение.
Людмила Поргина рассказала, что сама спасается от коронавируса на даче. Она живет там уже почти полгода и редко наведывается в Москву. По словам вдовы Николая Караченцова, она хочет быть там, где провел последние дни ее покойный супруг.
Стоит отметить, что коронавирусом переболели уже многие знаменитости. Китайская инфекция добралась до Стаса Пьехи, Риты Дакоты, Ксении Собчак, Татьяны Навки, Кристины Асмус, Гарика Харламова и многих других.
Одними из первых инфицировались Надежда Бабкина и Лев Лещенко. Причем народная артистка еле выкарабкалась – ее состояние было настолько тяжелым, что звезда больше недели провела в искусственной коме. К счастью, ей удалось справиться с "короной".
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