Поргина заговорила об отъезде за границу

В беседе с журналистами она отметила, что актеру неоднократно предлагали перебраться за рубеж, но он не соглашался. Вдова вспомнила, что как-то раз Андрей Тарковский рассказывал ей про будни в Париже. По словам режиссера, у русского человека через две недели появлялось непреодолимое чувство ностальгии.
Также Людмила Поргина рассказала, как на гастролях в Нью-Йорке к Николаю Караченцову в гримерку пришли мигранты и принесли огромный чемодан денег. Они умоляли актера остаться в Америке, обещали дом, машины, работу... Однако артист отказался. "Вы хотите, чтобы у меня были такие же глаза потерянной собаки, как у вас?" – заявила тогда знаменитость.
Впрочем, Людмила Поргина не жалеет, что осталась в России. По словам артистки, в другой стране у нее не было бы возможности ухаживать за больным мужем. Звезда вспомнила, как поклонники Николая Караченцова помогали ей с деньгами.
"Нам все помогали: театр, Никита Михалков, Саша Калягин", – отметила артистка. Людмила Поргина вспомнила, как неизвестный олигарх предложил ей оплатить лечение Николая Караченцова в Китае. "Только русские люди так могут! Поэтому за границу я не хотела эмигрировать никогда!" – заявила вдова.
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