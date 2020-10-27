Сын запретил энергичной Поргиной случайные контакты на стороне

27 октября актеру театра и кино Николаю Караченцову исполнилось бы 76 лет. А днем ранее его родные и поклонники вспоминала его во вторую годовщину со дня смерти. О траурных мероприятиях, посвященных двум этим датам, "Дни.ру" рассказал сын артиста – Андрей Караченцов.

Николай Караченцов похоронен на шестом участке Троекуровского кладбища рядом с космонавтом Георгием Гречко и заслуженной артисткой России Мариной Голуб. Год назад, в октябре 2019-го, на могиле легендарного актера театра и кино появился красивый памятник – сын актера Андрей предложил изобразить Николая Петровича в образе графа Резанова из культовой рок-оперы композитора Алексея Рыбникова в постановке Марка Захарова "Юнона и Авось".

"Траурные мероприятия мы перенесли на воскресенье, 25 числа, чтобы всем работающим было удобно, – говорит Андрей Караченцов. – Заказали автобус, забрали всех желающих от "Ленкома" и поехали на кладбище. Была отличная погода, ярко светило солнце, и памятник на могиле отца предстал как-то по-новому".

Потом по Николаю Петровичу отслужили панихиду. "Мы поехали в Церковь Троицы Живоначальной в подмосковной Валентиновке, где служит отец Сергий, – мои родители были с ним давно знакомы, – рассказал сын актера. – Он, кстати, соборовал отца. А после панихиды самые близкие отправились в трапезную на поминальный обед. Причем на столе были любимые блюда моего папы, например, селедка под шубой, винегрет. И все было сделано с огромной любовь, как в лучших ресторанах столицы".

"Хотя со дня смерти папы прошло уже два года, я все равно не могу смириться с его уходом, – вздыхает Андрей. – Но я понимаю, что теперь я должен заботиться о маме, теперь я за старшего. Мы с ней за время пандемии очень сблизились. Только сейчас я попросил ее ограничить контакты, запретил общаться с посторонними людьми лишний раз, поскольку время неспокойное из-за коронавируса"