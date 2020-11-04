Блудная супруга вернулась к Бондарчуку спустя пять лет

Во время передачи выяснилось, что ровно пять лет назад будущие супруги познакомились в студии именно этой телепрограммы. Проект "Кино в деталях" стал отправной точкой в развитии серьезных отношений артистов.
В честь первого юбилея Паулина Андреева вновь стала участницей передачи. Бондарчук не отказался от уникальной возможности и задал интригующие вопросы избраннице. Больше всего режиссера волновало первое впечатление актрисы. Федор поинтересовался, изменился ли он со дня их знакомства.
Если верить словам Андреевой, всеми известный кинорежиссер заметно похорошел. Скромная актрис выдала комплимент в адрес своего возлюбленного и смущенно отвела глаза. Многочисленные поклонники долгое время не верили в отношения кинозвезд и поговаривали, что это очередной пиар-ход профессиональных менеджеров.
Подогревали интерес публики и немногословные интервью актером. Паулина часто игнорировала вопросы журналистов, а Федор просто кивал головой и отходил в сторону. Однако новый выпуск "Кино в деталях" не был посвящен признаниям в любви и непрекращающимся комплиментам. Пара решила обсудить совместный проект, который совсем скоро будет представлен телезрителям.
Напомним, возлюбленные работали над многосерийным фильмом "Псих". К слову, это был первый сериал Паулины Андреевой в качестве сценариста. Для создания правдоподобной кинокартины актрисе пришлось перечитать специализированную литературу и пообщаться с психотерапевтами.
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