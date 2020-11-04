Блудная супруга вернулась к Бондарчуку спустя пять лет

Звездная пара наконец-то решилась не скрывать своих чувств даже на работе. Накануне Паулина Андреева стала гостьей передачи "Кино в деталях". Удивительно, но Федор Бондарчук не стал отлынивать от съемок и провел интервью со своей возлюбленной.

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