Рэпер Серега воспитывает детей с мужчиной

Рэп-исполнитель Сергей Пархоменко, выступающий под псевдонимом Серега, воспитывает двух детей. Артист признался, что за наследниками ему помогает следить мужчина.

Несколько дней назад в Сети появился документальный фильм "Тихая заводь", посвященный рэперу Сереге. В коротком ролике артист впервые рассказал о личной жизни, в том числе и о воспитании сыновей Марка и Платона.

Как оказалось, заботиться о наследниках ему помогает друг по имени Филипп. В прошлом он был сержантом во Французском легионе. Мужчина приучил детей заниматься спортом и правильно питаться. Кроме того, он запретил мальчикам играть в компьютерные игры.

Рэпер Серега сообщил, что никогда не поднимает голос на детей. Домашнее насилие в их семье исключено. Исполнитель уделяет наследникам много времени. Раньше мальчики знали наизусть песни из реклам, теперь они учат стихотворения.

Напомним, в марте этого года вокруг рэпера Сереги разгорелся скандал. Бывшая жена артиста Полина Ололо обвинила его в похищении сыновей. По ее словам, исполнитель всячески препятствует их встречам и общению.

Более того, женщина заявила, что Сергей Пархоменко издевается над мальчиками. За провинность он заставляет наследников стоять на гречке. Также исполнитель практически не бывает дома по ночам.