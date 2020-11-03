Андреева призналась Бондарчуку в пугающей зависимости

Паулина Андреева стала гостьей шоу своего супруга "Кино в деталях" на СТС. Актриса рассказала режиссеру о своих переживаниях.

По словам Паулины Андреевой, в процессе написания сценария к фильму "Псих" у нее возникали трудности, которые ей помог решить психолог. Также она откровенно поделилась с Федором Бондарчуком беспокойством о будущем.

Звезда призналась, что актерская карьера доставляет ей массу тревог. "Меня гнетет зависимость, которую она приносит", – отметила знаменитость. "Когда ты начинаешь бояться, когда тебе страшно, что все конечно", – добавила она.

Паулина Андреева объяснила, что актерская зависимость очень сильна, поскольку артист очень зависим от своего возраста, формы и решения множества других людей и удачи. Супруга Бондарчука подчеркнула, что особенно это касается женщин-актрис. Ведь их время бежит гораздо более неумолимо в этой профессии, чем мужское.

Напомним, Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились чуть больше года назад. Пара променяла шумную Москву на Санкт-Петербург, чтобы отметить одно из главных событий в их жизни. Свадьба Бондарчука стала полной противоположностью нашумевшего мероприятия Собчак.

Как писали "Дни.ру", Паулина Андреева долго скрывала от мужа то, что сама написала сценарий к сериалу "Псих". Девушка пробует силы в новой профессии с 2018 года. Она уже успела выпустить два короткометражных фильма: "Допинг" и "Есть город золотой".

