Стало известно о подозрительном поступке Владимира Конкина после смерти дочери

Шумиха вокруг личной жизни Владимира Конкина не утихает. С тех пор, как умерла его дочь София, выяснилось много неприятных подробностей. Мало того, что у артиста, как оказалось, плохие отношения с детьми, так он еще и выставил на продажу квартиру дочери вместо того, чтобы отдать жилье внучке, оставшейся без матери.

прочитано 353 раза