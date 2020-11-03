Стало известно о подозрительном поступке Владимира Конкина после смерти дочери

София Конкина умерла при загадочных обстоятельствах в конце сентября. Она утонула в бассейне фитнес-центра. А уже в начале октября безутешный отец, ранее рыдающий на шоу Первого канала, выставил на продажу однокомнатную квартиру погибшей дочери.
Недвижимость оформлена на актера. Он ее купил, когда дочь после развода пришла жить к нему. Об этом рассказал брат Софии Ярослав Конкин Андрею Малахову. "Когда София рассталась с мужем, ей негде было жить, и я заставил ее пойти к отцу. Тогда Переслени (директор Владимира Конкина, которую подозревают в интимной связи с ним. – Прим.ред.) наорала на Софию, только после скандала впустила ее в квартиру. Там сестра с маленькой дочкой прожили несколько месяцев", – сообщил мужчина.
Конкин продает квартиру за шесть миллионов рублей. Почему он не пожелал отдать ее своей внучке Алисе, дочери Софии, оставшейся без родителей, остается только догадываться. Не понял этого поступка и адвокат Павел Астахов. Он с подозрением отнесся к этой новости.
"Непонятно, почему Владимир Конкин в такой спешке продает квартиру. Тут нужно понять, имеет ли дочь право на эту недвижимость, куда пойдут деньги с продажи. Много вопросов возникает", – отметил правозащитник. Кстати, сама внучка прописана у Владимира Конкина. Однако за девочкой присматривают дядя и его семья. "Конечно, мы продолжим ее обеспечивать, заботиться о ней. Поверьте, мы все очень любим Алису и понимаем, как ей сейчас сложно", – отметила жена Ярослава.
Отметим, что сын уже 12 лет не общается с Владимиром конкиным. Он считает, что именно его директор Елена Переслени разрушила их семью. В результате давнего конфликта актер якобы даже заявил сыну, что ему не нужны ни дети, ни внуки. Теперь уже и сам наследник утверждает, что живет самостоятельно и не хочет, чтобы его связывали с именитым отцом.
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