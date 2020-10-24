"Даже не позвонил": Конкин оставил сына с переломанным позвоночником

Наследник артиста сделал неожиданное заявление о звездном отце. Владимир Конкин бросил больного сына на произвол судьбы.

Звезда фильма "Как закалялась сталь" страдает из-за внезапной гибели дочери, которая утонула в бассейне. Однако на шоу "Пусть говорят" выяснилось, что Владимир Конкин был не лучшим семьянином и не оказывал должной заботы своим детям. Отношения в семье сглаживала супруга знаменитости Алла, но после ее кончины решать конфликты стало некому.

Сын актера Ярослав рассказал, что его отношения с отцом всегда были слишком натянутыми, чтобы общаться как близкие родственники. Однажды подвыпивший Владимир Конкин стрелял в сына, приняв его за злоумышленника, который проник в дом с целью ограбления. Раны Ярослава затянулись, но обида на отца не смогла пройти.

В дальнейшем произошла еще более страшная ситуация. Наследник актера попал в ДТП и получил серьезные травмы, даже сломал позвоночник. Врачи убеждали Ярослава, что он не сможет встать и пойти. "Папа даже не позвонил, не то чтобы копеечку какую-то прислать. А ведь у меня трое детей, у меня жена на иждивении", – выразился сын Владимира Конкина.

Когда Ярослав лежал со сломанным пополам позвоночником и не получил от отца ни одной весточки, он понял, что не имеет для родителя никакого значения. Предательство Владимира Конкина в сложной жизненной ситуации он запомнил навсегда.