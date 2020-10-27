"Глаза бегают и руки нервно трясутся": скандальные подробности близости Конкина с директором

Возможную интимную связь Владимира Конкина с собственным директором Еленой Перелесни обсуждают уже больше недели. В течение нескольких дней их взаимоотношения "разбирали" в "Пусть говорят". Знаменитый клинический психолог и сексолог Елена Перелыгина уверена: в шоу Борисова Перелесни многое недоговорила.



"Вероятно, в отношениях Владимира Конкина и его директора Елены присутствует близость, – считает Перелыгина. – Каждый раз, когда говорится об этом, Елена начинает слишком активно себя вести, сильно суетиться и усиленно, с повторами, отрицать сей факт. Это выдает правду: глаза начинают бегать, руки нервно трястись".

ПО ТЕМЕ Какой ужас: могила дочери Конкина утонула сразу после похорон

"На программу она привела "мужа", который, кажется, уже давно не находится с ней в супружеских отношениях, – продолжает сексолог. – Да и кто сказал, что свидетельство о браке всегда изымается при разводе? Часто оно остается на руках у разведенных. "Мужа" специально приодели, благодаря чему он, будучи не совсем в адекватном состоянии, пошел навстречу и был абсолютно лояльным. Это естественно в ситуации, когда явно человек испытывает жизненные трудности, чего нельзя сказать про саму Елену".

"Директор Конкина лукавит буквально через слово, – возмущена Елена. – Видно, что эта женщина планомерно шла к своим целям. Конкин стал для нее хорошим объектом: жены давно нет, сыновья на чужбине и доступа к отцу не имеют. Дочь трагически погибла при очень странных и шокирующих обстоятельствах, которые противоречат реальности. И отец даже не знал, с кем и где она живет, есть ли у нее средства к существованию и не грозит ли ей и его внучке опасность в обществе человека с сайта знакомств".

"Как такое возможно? – удивляется сексолог. – Директор Владимира Конкина с упорством доказывает, что это и есть отцовская любовь! А откуда и зачем ей это упорство? Ее должность не включает такой функционал. Елена, какой вы директор? Не верю! Все слишком очевидно. И что-то есть еще очень важное, о чем молчит и чего боится Елена Переслени. Это скоро станет ясно. Это давно обсуждают в актерской среде, мои друзья-артисты. Думаю, много интересного мы узнаем, когда выскажутся сыновья. Ведь как резали Перелесни слух слова невестки Конкина! Она просто впадала в панику. Я не буду пока озвучить имеющуюся у меня информацию. Но, если Елена не скажет правду, непременно сделаю это".