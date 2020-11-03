"Мой отец умер после передачи Малахова": заявление оплеванной героини скандального ток-шоу

Имя Светланы Андиановой, возможно, никогда бы не попала в новостные сводки, никогда не снимались бы о ней передачи, если бы не смерь ее дяди – актера Александра Числова. Как гласит русская пословица, "кому война, а кому мать родная". Так и тут – ведущий популярного ток-шоу Андрей Малахов понял, что на этой семейной трагедии можно собрать хороший рейтинги и взял семью Числовых в оборот.

прочитано 1673 раза