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"Мой отец умер после передачи Малахова": заявление оплеванной героини скандального ток-шоу

Андрей Малахова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Имя Светланы Андиановой, возможно, никогда бы не попала в новостные сводки, никогда не снимались бы о ней передачи, если бы не смерь ее дяди – актера Александра Числова. Как гласит русская пословица, "кому война, а кому мать родная". Так и тут – ведущий популярного ток-шоу Андрей Малахов понял, что на этой семейной трагедии можно собрать хороший рейтинги и взял семью Числовых в оборот.
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Андрей Малахов в передаче "Прямой эфир" строит из себя эдакого благородного Робин Гуда, защитника сирых и убогих. И вот он уже находит опытных юристов, которые бы помогли матери покойного артиста отсудить квартиру у его племянницы.

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"Малахов и редакторы его ток-шоу давно обрабатывали мою бабушку, помогали ей судиться со мной за квартиру, которую я законно купила у ее сына, давали адвокатов, – заявила Светлана Андрианова "Дни.ру". – Они же меня на всю страну ославили!"

Действительно, женщину выставили бессердечным чудовищем. Накрученная Малаховыи и его помощниками мать Числова плакала в студии: "Она меня выгнала на улицу и еще сказала, чтоб я сдохла. А куда же я пойду?" На самом же деле у 84-летней женщины есть построенный после пожара дом в Калужской области, но ей потребовалась еще и "трешка" в Москве....

"У меня отец умер после просмотра этих передач!" – уверяет Светлана. Конечно, когда твоего ребенка оплевали и полили грязью на всю страну, какое родительское сердце это выдержит?! Андрианова считает, что правды в программе Малахова не было, да и цели такой никто не ставил. Тут главное – шоу, рейтинги, резонанс...

Автор: 3 ноября 2020, 09:00
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