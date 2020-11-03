"Мой отец умер после передачи Малахова": заявление оплеванной героини скандального ток-шоу

Андрей Малахов в передаче "Прямой эфир" строит из себя эдакого благородного Робин Гуда, защитника сирых и убогих. И вот он уже находит опытных юристов, которые бы помогли матери покойного артиста отсудить квартиру у его племянницы.
"Малахов и редакторы его ток-шоу давно обрабатывали мою бабушку, помогали ей судиться со мной за квартиру, которую я законно купила у ее сына, давали адвокатов, – заявила Светлана Андрианова "Дни.ру". – Они же меня на всю страну ославили!"
Действительно, женщину выставили бессердечным чудовищем. Накрученная Малаховыи и его помощниками мать Числова плакала в студии: "Она меня выгнала на улицу и еще сказала, чтоб я сдохла. А куда же я пойду?" На самом же деле у 84-летней женщины есть построенный после пожара дом в Калужской области, но ей потребовалась еще и "трешка" в Москве....
"У меня отец умер после просмотра этих передач!" – уверяет Светлана. Конечно, когда твоего ребенка оплевали и полили грязью на всю страну, какое родительское сердце это выдержит?! Андрианова считает, что правды в программе Малахова не было, да и цели такой никто не ставил. Тут главное – шоу, рейтинги, резонанс...
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