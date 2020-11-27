Обвиняемой в вымогательстве судье из программы "Дела семейные" вынесли приговор

Замоскворецкий суд Москвы поставил точку в деле о вымогательстве. Инстанция признала виновной Елену Дмитриеву. Телесудья получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком на 24 месяца.
Антон Павлов был еще одним фигурантом дела. Его приговорили к четырем годам лишения свободы. В этом случае также идет речь об испытательном сроке на 36 месяцев.
Журналисты выяснили, что три года назад к ведущей "Часа суда" обратился бизнесмен, который конфликтовал с деловым партнером Алексеем Бобровым (имя и фамилия изменены – Прим. ред.). Павлов хотел, чтобы Дмитриева оказала ему юридическую помощь.
Предприниматель рассказал телесудье, что вместе с Бобровым основал бизнес. Мол, вскоре общее дело прогорело и Алексей задолжал Антону 80 миллионов рублей. Позже Павлов обвинил экс-компаньона в угоне иномарки, заявив в полицию. Тот, в свою очередь, просил прекратить преследование и обещал вернуть деньги.
Бобров обратился к сотрудникам ФСБ, чтобы они организовали "передачу" миллионов. В итоге Павлова и Дмитриеву, которым принесли меченые купюры, задержали. Вскоре они предстали перед судом и выслушали приговор.
Телесудья отрицает все обвинения в свой адрес. Она считает дело провокацией. Дмитриева отмечает, что с ее стороны никаких требований к Боброву не поступало.
Популярные темы форума
У мужа не стоит
Собака
Заниматься любовью при ребенке
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
Противный привкус
Наказали дочь ремнём.
Не туда
Хочу ребёнка
Диего ушел в вечность
Как понравится грузину?