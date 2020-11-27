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Победителя шоу

Победителя шоу "Голос" могут вышвырнуть на улицу и отобрать у него квартиру из-за долгов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Победитель седьмого сезона шоу "Голос" Петр Захаров из-за эпидемии коронавируса остался без концертов и потерял большую сумму денег. Теперь он может остаться без квартиры.
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После победы в седьмом сезоне шоу "Голос" Петр Захаров стал востребованным певцом. Он часто выступал на концертах и частных вечеринках. Певец стал хорошо зарабатывать и решил взять трехкомнатную квартиру в Москве в ипотеку. Стоимость недвижимости составляет 20 миллионов рублей. Из этой суммы он сделал первый взнос четыре, теперь ему осталось заплатить 15,5 миллионов рублей с учетом процентов.

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Однако эпидемия коронавируса нарушила планы многих, и Захарова в том числе. Ему стало нечем платить взносы, и банк подал на него в суд. Кредиторы требуют, чтобы певец вернул квартиру. Из-за этого Петр может оказаться на улице.

Петр не заплатил за ипотеку всего два месяца, пишет "Вокруг ТВ". За такой короткий срок возникли серьезные проблемы.

"Я сейчас не могу выплачивать ипотеку, концертов нет, доходов нет. Банк это знает. Я предоставил документальное подтверждение того, что у меня доходов нет", – рассказал взволнованный артист.

Захаров добавил, что в его положение в банке входить не хотят. Ему предлагают искать другой выход и брать в долг у друзей. В случае, если он в ближайшее время не разберется с ситуацией, квартиру выставят с молотка всего за 13 миллионов рублей. Даже если у Петра отберут недвижимость, он будет должен еще полтора миллиона банку.

Автор: 27 ноября 2020, 15:03 Источник: "Вокруг ТВ" ✓ Надежный источник
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