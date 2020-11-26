"Сломал мне ребра": изувеченная дебоширом Солнцевым жена превращается в овощ

"Я живу в настоящем аду! – плачет божий одуванчик. – Постоянно подвергаюсь избиениям с его стороны. Мое тело все в синяках. Не могу даже дышать: после последнего избиения каждый вдох сопровождается сильной болью. Очень боюсь, что Гоген сломал мне ребра грудной клетки".
Причем ужасные побои Екатерина Терешкович терпит уже давно, просто молчала о них и не выносила сор из избы. "Раньше наши скандалы с рукоприкладством происходили эпизодически. Но в последнее время агрессия с его стороны усилилась. Он меня бьет каждый день", – жалуется жена Гогена.
Происходящее с несчастной пенсионеркой шокирует и кажется театром абсурда. "Гоген издевается надо мной, – заявила она. – Мой муж стал настоящим монстром". Старушка живет в постоянном кошмаре, ее тело покрыто синяками и гематомами, а каждый день страшнее прежнего...
По словам Кати, молодой муж делает все, чтобы как можно скорее отправить ее к праотцам. "Я без конца нахожусь в психушках, куда меня запихивает муж. Только прихожу в себя от того безумного количества таблеток, которыми меня пичкают, как все начинается по новой. Я боюсь, что скоро превращусь в овощ!" – бьется в истерике она.
Катюша устала терпеть побои и решилась на откровенный разговор с любимым. Но он вместо диалога повалил ее на пол и стал цинично избивать ногами, а после закрыл в ванной комнате, где жена просидела до утра с выключенным светом...
Вероятно, Гогена можно будет привлечь к уголовной ответственности по нескольким статьям – от хулиганства и нанесения тяжкого вреда здоровья до жесткого отношения с животными...
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