Месяц в реанимации: известный режиссер и клипмейкер умер от коронавируса

О смерти клипмейкера Георгия Гаврилова стало известно на его личной странице в "Фейсбук". Запись оставили родные. Мужу Тереховой было 60 лет. Он не справился с осложнениями, вызванными ковидом.
Режиссер снимал клипы в России и за границей. Он стал автором более 170 музыкальных клипов для артистов по всему миру. С ним работали Мерайя Кери, Тимбо, Берес Хамонд. В российском сегменте шоу-бизнеса С Георгием Гавриловым работали Дмитрий Маликов и Игорь Крутой.
Также он работал в кинематографе как режиссер, сценарист и продюсер. В его фильмографии сериалы "Шпионские игры", "Поцелуй в голову", а также документальные картины и кино.
Георгий Гаврилов имел международный диплом и преподавал в Америке. Неоднократно его номинировали на международные и российские премии, пишет газета "Известия".
Жена Георгия Гаврилова актриса Маргарита Терехова много лет неизлечимо больна. У нее диагноз Альцгеймера. Она не узнает родных и друзей, у нее пропала речь, самостоятельно передвигаться актриса не может.
Ранее "Дни.ру" писали, что семья актрисы – дочь Анна, сын Александр и невестка Татьяна – не хочет показывать ее общественности.
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