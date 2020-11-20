Знаменитого певца настиг смертоносный пожар

Певец Игорь Саруханов стал очевидцем и участником трагического происшествия. В ту злополучную ночь он спокойно спал в своем уютном загородном доме.

Исполнитель хита "Скрипка-лиса" проснулся около шести утра. Он понимал, что рассвет не должен был еще наступить, но его комната уже была наполнена светом. Подойдя к окну, исполнитель осознал: соседский дом полностью охвачен огнем. Недолго думая, он начал звонить в пожарную службу, испугавшись, что пострадает и хозяин дома, и другие люди.

Игорь Саруханов уточнил, что его дом стоит на небольшом пригорке, а потому из него все видно. "На улице стоял треск и зарево было сумасшедшее", – рассказывает он. Дом был построен около двух лет назад.

На место происшествия прибыли пожарные, но к моменту полной ликвидации огня от дома практически ничего не осталось. Пламя уничтожило все, что было нажито непосильным трудом.

По правилам, пожарные и полиция должны были осмотреть дом, чтобы выявить причину возгорания, а также есть ли жертвы. К несчастью, жертву нашли.

В ходе осмотра дома был обнаружен труп 64-х летнего мужчины. Тело было направлено в морг для проведения экспертизы. К специалистам присоединилась следственная группа, обязанная зафиксировать обстоятельства смерти, а также допросить свидетелей. Игорь Саруханов оказался на месте и рассказал все, что успел понять, заметить и запомнить. Причина возгорания устанавливается.



