Знаменитого певца настиг смертоносный пожар

Исполнитель хита "Скрипка-лиса" проснулся около шести утра. Он понимал, что рассвет не должен был еще наступить, но его комната уже была наполнена светом. Подойдя к окну, исполнитель осознал: соседский дом полностью охвачен огнем. Недолго думая, он начал звонить в пожарную службу, испугавшись, что пострадает и хозяин дома, и другие люди.
Игорь Саруханов уточнил, что его дом стоит на небольшом пригорке, а потому из него все видно. "На улице стоял треск и зарево было сумасшедшее", – рассказывает он. Дом был построен около двух лет назад.
На место происшествия прибыли пожарные, но к моменту полной ликвидации огня от дома практически ничего не осталось. Пламя уничтожило все, что было нажито непосильным трудом.
По правилам, пожарные и полиция должны были осмотреть дом, чтобы выявить причину возгорания, а также есть ли жертвы. К несчастью, жертву нашли.
В ходе осмотра дома был обнаружен труп 64-х летнего мужчины. Тело было направлено в морг для проведения экспертизы. К специалистам присоединилась следственная группа, обязанная зафиксировать обстоятельства смерти, а также допросить свидетелей. Игорь Саруханов оказался на месте и рассказал все, что успел понять, заметить и запомнить. Причина возгорания устанавливается.
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