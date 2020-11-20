Травмированная Поргина бежит из России

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина устала от происходящего, поэтому собралась в отпуск. Актриса рассказала, какие страны она посетит во время пандемии коронавируса.

Недавно Людмила Поргина удивила общественность заявлением. Актриса призналась, что получает пенсию в размере 50 тысяч рублей. Этих денег ей хватает. Более того, ей помогают родственники.

Но она не стала скрывать, что хотела бы пенсию в 150 тысяч. Вдова Караченцова потратила бы эти деньги на путешествие, но, как она сама отметила: провела бы отпуск достаточно скромно.

На днях же не позволяющая себе шиковать Поргина рассказала, что планирует поездку в Турцию и Арабские Эмираты. Актриса часто проводила время за границей, когда был жив ее супруг. Ему даже врачи советовали зимой уезжать из России.

"Мне необходимо отдых", – считает Людмила Андреевна.

Пока Поргина отходит от операции, которую перенесла недавно. Московские врачи восстанавливали переломанную стопу актрисы. Она получила травму на водном аттракционе в Абу-Даби. Людмила Андреевна согласилась на такое развлечение после долгих уговоров внуков.

По словам артистки, операция прошла успешно. Сейчас Поргина чувствует боль. Чтобы пальцы срослись правильно, вдове Караченцова приходится передвигаться в специальной обуви.